"Нас чуть не уничтожили": французская компания сообщила о российских кибератаках в день открытия ее телеканала

Об этом заявил гендиректор компании Ив Биго, сообщает Русская служба ВВС.

По его словам, от уничтожения TV5Monde спасло счастливое совпадение. Атака произошла 8 апреля - в этот день был запущен новый телеканал компании, из-за чего технические специалисты засиделись в офисе допоздна и смогли оперативно отреагировать.

По словам Биго, один из специалистов компании смог выяснить на какой именно компьютер совершено атаку. Затем его отключили от интернета, сумев таким образом устранить угрозу.

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Сначала за атаку взял на себя ответственность ИГИЛ. Однако позже расследование показало, что за атакой может стоять группа российских хакеров APT28.

Мотивы хакеров, по словам Биго, остаются неизвестными. Целью хакеров не было шпионаж, а именно уничтожение телекомпании.

Последствия для телекомпании были очень серьезными. Она была вынуждена снова использовать факсы, поскольку электронные почтовые ящики не работали. На подключение к интернету пошли месяца. Компания в первый год потратила около $5,6 млн, а в 2016 году около $3,4 млн на меры по защите.