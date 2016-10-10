В США состоялся второй раунд предвыборных дебатов между Клинтон и Трампом (полное видео)

Второй раунд дебатов проходил в формате town hall в Вашингтонском университете Сент-Луиса. Кандидаты общаются с небольшой аудиторией избирателей.

Политики не стали пожимать друг другу руки перед началом вторых дебатов. Они вышли на сцену одновременно, поприветствовали собравшуюся в зале аудиторию и не стали подходить друг к другу, чтобы поприветствовать рукопожатием.

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Телевизионные дебаты между кандидатами в президенты США начались с вопроса о ролевых моделях и тут же перешли на обсуждение скандала с видеозаписью 2005 года, на которой Трамп, в частности, хвастается тем, как он "зажимал" женщин, целовал их и хватал за интимные места, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Бизнесмен-кандидат заявил, что журналисты неправильно поняли его извинения: в пятницу республиканец заметил, что его слова были "шуткой из раздевалки".

Клинтон ответила, что Трамп - первый кандидат, чье соответствие должности президента вызывает у нее сомнения.

Демократка припомнила республиканцу сексизм, склочность и "способность оскорблять кого угодно".

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Трамп заявил, что экс-президент Билл Клинтон "делал куда худшие вещи" и приставал к женщинам на регулярной основе, заметив, что Хиллари должна устыдиться своих ремарок.

Еще одной острой темой вторых дебатов кандидатов в президенты США стал вопрос об использовании электронной почты Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США.

Дональд Трамп заявил, что в случае избрания даст указание прокуратуре проверить электронную почту Клинтон.

"Учитывая темперамент господина Трампа, прекрасно, что он не контролирует применение закона в нашей стране", - заметила Клинтон.

"Вы были бы в тюрьме", - бросил Трамп своей сопернице.

Многие аналитики заявили, что видеозапись понижает шансы Трампа на победу.

Эти дебаты отличаются от предыдущей и последующей пикировок своей интерактивностью: половина вопросов пришла от аудитории, сидящей перед политиками.

Предыдущая встреча между политиками проходила в формате шести 15-минутных тематических секций. По такой же схеме будут проходить третьи и последние дебаты между кандидатами.