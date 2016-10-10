В США состоялся второй раунд предвыборных дебатов между Клинтон и Трампом (полное видео)
В воскресенье, 9 октября, в США состоялся второй раунд предвыборных дебатов между кандидатами на пост президента Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.
Второй раунд дебатов проходил в формате town hall в Вашингтонском университете Сент-Луиса. Кандидаты общаются с небольшой аудиторией избирателей.
Политики не стали пожимать друг другу руки перед началом вторых дебатов. Они вышли на сцену одновременно, поприветствовали собравшуюся в зале аудиторию и не стали подходить друг к другу, чтобы поприветствовать рукопожатием.
Читайте такжеРеспубликанская партия примет экстренное решение в связи с провалом Трампа - СМИ
Телевизионные дебаты между кандидатами в президенты США начались с вопроса о ролевых моделях и тут же перешли на обсуждение скандала с видеозаписью 2005 года, на которой Трамп, в частности, хвастается тем, как он "зажимал" женщин, целовал их и хватал за интимные места, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Бизнесмен-кандидат заявил, что журналисты неправильно поняли его извинения: в пятницу республиканец заметил, что его слова были "шуткой из раздевалки".
Клинтон ответила, что Трамп - первый кандидат, чье соответствие должности президента вызывает у нее сомнения.
Демократка припомнила республиканцу сексизм, склочность и "способность оскорблять кого угодно".
Читайте такжеКлинтон vs. Трамп: что мы узнали из первых президентских дебатов - The Guardian
Трамп заявил, что экс-президент Билл Клинтон "делал куда худшие вещи" и приставал к женщинам на регулярной основе, заметив, что Хиллари должна устыдиться своих ремарок.
Еще одной острой темой вторых дебатов кандидатов в президенты США стал вопрос об использовании электронной почты Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США.
Дональд Трамп заявил, что в случае избрания даст указание прокуратуре проверить электронную почту Клинтон.
"Учитывая темперамент господина Трампа, прекрасно, что он не контролирует применение закона в нашей стране", - заметила Клинтон.
"Вы были бы в тюрьме", - бросил Трамп своей сопернице.
Многие аналитики заявили, что видеозапись понижает шансы Трампа на победу.
Эти дебаты отличаются от предыдущей и последующей пикировок своей интерактивностью: половина вопросов пришла от аудитории, сидящей перед политиками.
Предыдущая встреча между политиками проходила в формате шести 15-минутных тематических секций. По такой же схеме будут проходить третьи и последние дебаты между кандидатами.