В США прошли первые теледебаты между Клинтон и Трампом (видео)

04:01, 27 сентября 2016
Мир
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В США проходят первые теледебаты между кандидатами на пст президента США - представительницей демократов Хиллари Клинтон и республиканцем Дональдом Трампом.

REUTERS

Продлятся дебаты полтора часа.

У Трампа нет опыта подобных дискуссий, тогда как Клинтон уже имела такую встречу с Бараком Обамой, когда оба боролись за выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии в 2008 году.

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Модератором дебатов выступает ведущий новостей NBC Лестор Холт.

Трансляцию с переводом ведет LB.ua:

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