В США прошли первые теледебаты между Клинтон и Трампом (видео)

Продлятся дебаты полтора часа.

У Трампа нет опыта подобных дискуссий, тогда как Клинтон уже имела такую встречу с Бараком Обамой, когда оба боролись за выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии в 2008 году.

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Модератором дебатов выступает ведущий новостей NBC Лестор Холт.