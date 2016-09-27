В США прошли первые теледебаты между Клинтон и Трампом (видео)
04:01, 27 сентября 2016Мир
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В США проходят первые теледебаты между кандидатами на пст президента США - представительницей демократов Хиллари Клинтон и республиканцем Дональдом Трампом.
REUTERS
Продлятся дебаты полтора часа.
У Трампа нет опыта подобных дискуссий, тогда как Клинтон уже имела такую встречу с Бараком Обамой, когда оба боролись за выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии в 2008 году.
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Модератором дебатов выступает ведущий новостей NBC Лестор Холт.
Трансляцию с переводом ведет LB.ua:
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