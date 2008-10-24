Украине не стоит ждать низкой цены на газ - депутат Госдумы

Украине не следует ожидать низких цен на газ в условиях финансового кризиса и падения цен на нефть.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал депутат Государственной думы РФ Семен БАГДАСАРОВ сегодня во время видео-моста Киев-Москва "Экономика и политика РФ в Украине в условиях мирового кризиса".

«Украине рассчитывать на низкие цены на газ не стоит», - сказал С.БАГДАСАРОВ.

По его словам, цена на газ будет формироваться на основе взаимного соглашения России, Ирана и Катара – стран, которые являются крупнейшими поставщиками газа.

По его мнению, это соглашение подписано для того, чтобы отойти от формулы формирования цены на газ, исходя из цен на нефть.

По его мнению, договоренности России, Ирана и Катара по ценам на газ намного устойчивей по сравнению с договоренностями стран ОПЕК по цене нефти, так как в ОПЕК входит много стран с разными позициями.

"Россия, Иран, Катар будут диктовать свои условия. О формуле (цены на газ в привязке с ценой на нефть) можно забыть. Готовьтесь к очень высоким ценам на газ», - подчеркнул депутат Госдумы.

Он также не исключил, что высокие цены на газ могут ударить и по российскому бизнесу в Украине, однако это не является проблемой для РФ.

«Всегда все хорошо быть не может. Нужно взвешивать политические и экономические риски, поэтому какая-то часть российского бизнеса в Украине пострадает, но я в этом ничего страшного не вижу», - подчеркнул он, добавив, что главное - это укрепления влияния на постсоветском пространстве.