ООН: В восточной части Алеппо от обстрелов страдают 275 тысяч мирных жителей

Как сообщает Центр новостей ООН, спецпосланник ООН на пресс-конференции в Женеве призвал боевиков этой группировки покинуть город, пообещав им безопасность и личное сопровождение при отступлении.

Представитель ООН заявил, что необходимо остановить кровавую бойню, отметив, что после 23 сентября в восточном Алеппо 376 человек были убиты и 1266 получили ранения.

«Что же, получается, из-за 900 человек жертвами нападений стали 275 тыс. гражданских лиц? Может ли это служить оправданием и причиной разрушений города?» - сказал представитель ООН.

Он отметил, что в целом, по имеющейся информации, в восточном Алеппо находится не больше 8 тыс. бойцов различных неправительственных вооруженных группировок.

Представитель ООН рассказал, что только за последнюю неделю в восточном Алеппо было совершено семь нападений на медицинские учреждения, в результате которых были полностью разрушены две больницы, убиты три доктора и две медсестры. На сегодняшний день срочная медицинская помощь требуется 600 пациентам. По меньшей мере, 200 человек нуждаются в срочной эвакуации с целью оказания медицинской помощи. Большинство из них - гражданские лица с серьезными ранениями. Без своевременной помощи они просто не выживут.

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Стаффан де Мистура предупредил, что Алеппо может стать «еще одной Сребреницей» или даже «Руандой».

Он подчеркнул, что «будут убиты не террористы, а тысячи гражданских лиц Сирии, множество мирных граждан будет искалечено и многие станут искать убежища в других странах».

«Вот что мы с вами, как и все международное сообщество, будем лицезреть, отмечая Рождество или окончание года…», - предупредил специальный посланник ООН. Он призвал немедленно прекратить обстрелы и бомбардировки в Сирии и вернуться к переговорам.

Отдельно представитель ООН обратился к боевикам «Фронт ан-Нусра», призвав их не держать в заложниках 275 тыс. мирных граждан, в том числе детей, и покинуть город вместе с оружием. «И, если вы решите достойно уйти со своим оружием в Идлиб или в какое-либо другое подходящее для вас место, я лично готов вас физически сопровождать», - сказал Стаффан де Мистура.

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*** Террористическая организация «Фронт ан-Нусра» с июля 2016 года называется «Джебхат Фатах аш-Шам».

Резня в Сребренице — одно из самых кровавых событий гражданской войны в Югославии 1991—1995 годов. Точное число жертв документально не установлено, но, по оценкам, были убиты около 8 тыс. боснийских мусульман. Жертвы были закопаны в братских могилах.

Геноцид в Руанде, официально называемый геноцидом против тутси — массовое убийство руандийских тутси местными хуту 6 апреля — 18 июля 1994 года, осуществленное по приказу правительства хуту. В ходе этих событий погибло, по разным оценкам, от 500 000 до 1 000 000 человек, среди которых тутси насчитывали около 70 процентов. Общее число жертв составило до 20 процентов от всего населения страны.