Армия Асада продолжает осаждать Алеппо, угрожая повстанцам "необратимым"

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

В заявлении, опубликованном вечером в среду, 5 октября, военные отмечают, что отрезали каналы снабжения повстанцев и владеют точной информацией о расположении всех их позиций и хранилищ боеприпасов. Военные призывают повстанцев сложить оружие и покинуть город.

Ранее 5 октября представители войска сообщали, что сократили число авиаударов и обстрелов, чтобы позволить всем желающим переместиться в более безопасные районы.

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19 сентября армия Башара Асада начала наступление на восточные районы Алеппо, контролируемые повстанцами. В ходе наступления армию поддерживает российская авиация, а также боевики-шииты из Ирака и Ливана. Бомбардировки города привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушениям многих медицинских учреждений.

3 октября США прекратили переговоры с Россией по мирному урегулированию в Сирии.