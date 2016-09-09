Ядерное испытание в КНДР вызвало землетрясение магнитудой 5,3 (фото)

Соответствующее заявление в пятницу обнародовало агентство ЦТАК, передает РБК.

В результате ядерного испытания было зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,3 балла.

"Его эпицентр находился на поверхности земли возле ядерного полигона, где Пхеньян в январе этого года проводил свое предыдущее испытание", - говорится в сообщении.

Какой мощности было данное испытание в сообщении не уточняется, однако, по предположениям южнокорейских военных, она достигала 10 килотонн.

В свою очередь эксперт Калифорнийского института международных исследований Джеффри Льюс заявил, что согласно данным сейсмологических служб, мощность устройства могла составлять от 20 до 30 килотонн. Напомним, мощность ядерного устройства, испытанного Пхеньяном в январе, достигала 6 килотонн.

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Тем временем официальный Пхеньян заявил, что в результате испытания не произошло никакой утечки ядерного материала. Также в ходе испытания не было совершено никакого воздействия на окружающую среду, уточняет Reuters.