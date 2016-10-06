На фоне вероятности новых санкций в Кремле заговорили о легитимности пребывания в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет предмета для каких-то санкций. Давайте не забывать, что РФ – это единственная страна, вооруженные силы которой легитимно, с точки зрения международного права, находятся в Сирийской Арабской Республике», - сказал Песков.

По его словам, есть страны, которые отправили свои подразделения в Сирию, не обладая такой легитимностью.

Он заявил, что публикации СМИ со ссылкой на источники о введении новых санкции со стороны Германии и США обезличены, а официальных заявлений по этой теме не было.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2015 года Совет федерации РФ по обращению президента России Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

Страны Запада и сирийская оппозиция неоднократно обвиняли Россию в том, что ее самолеты атакуют в Сирии не позиции террористов, а противников президента страны Башара Асада.

В годовщину операции в Сирии, 30 сентября 2016 года, в Кремле заявили, что срок проведения операции изначально не определялся.