Кремль о сроках операции в Сирии: любых прикидок или оценок Путин никогда не озвучивал

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каких-либо прикидок или оценок по времени Верховный главнокомандующий Российской Федерации, президент Путин никогда не озвучивал», - заявил Песков.

По его словам, основная цель операции заключалась в оказании содействия сирийской армии в борьбе с террористами, которые на момент ее начала занимали большую часть Сирийской Арабской Республики.

«Вы хотите спросить, насколько эффективна эта операция. Безусловно, это оценивать военным экспертам и военным аналитикам. Но констатировать можно одно. Учитывая, что ИГИЛ, «Аль-Каида» и «Нусра» («Фронт ан-Нусра», с июля 2016 года «Джебхат Фатах аш-Шам» – УНИАН) не сидят в Дамаске, - это, наверное, главный итог, позитивный итог той поддержки, которую наша авиация оказывает легитимным вооруженным силам Сирии», - заявил Песков.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2015 года Совет федерации РФ по обращению президента России Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

Страны Запада и сирийская оппозиция неоднократно обвиняли Россию в том, что ее самолеты атакуют в Сирии не позиции террористов, а противников президента страны Башара Асада.