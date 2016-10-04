Кремль отреагировал на идею ограничить право вето в Совбезе ООН

"Относятся негативно", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к предложению комиссара ООН по правам человека ограничить право вето постоянных членов Совбеза ООН в части решения сирийской проблемы, сообщает РИА Новости.

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Как сообщал УНИАН, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил за ограничение права вето постоянных членов Совбеза ООН.