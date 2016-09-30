Дипломат объяснил, как можно создать международный трибунал по МН17 несмотря на вето России в Совбезе ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко.

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По его словам, правильным было бы передать результаты международной следственной группы по расследованию крушения в Международный уголовный суд.

“Украина правомочна ставить вопрос о расследовании этого преступления в международном суде, ведь преступление произошло на ее территории”, - сказал Василенко, отметив, что вторым вариантом может быть создание международного суда в присутствии государств, участвовавших в расследовании крушения авиарейса Н-17.

В то же время Василенко отметил, что, конечно, Россия воспользуется правом вето в Совете безопасности ООН, но если это произойдет, то в уставе ООН предусмотрено (и это уже использовалось) создание международного суда Генеральной ассамблеей ООН.

“Если Совет безопасности ООН не может это принять, это может сделать, принятие резолюции, Генеральная ассамблея ООН, и это решение имело бы разрешительный эффект”, - отметил дипломат.

Также Василенко выразил мнение, что обнародованные предварительные данные следствия очень взвешенные и проанализированы.

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“Если дело когда-либо будет доведено до суда, то суд будет иметь очень много доказательств, чтобы их проанализировать и принять решение”, - сказал он, добавив, что с точки зрения международного права то, что произошло с самолетом МН17, не является терактом, а военным преступлением, поскольку военное оружие было применено против гражданского самолета», - отметил дипломат.

Кроме того, по его мнению, для привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина и его окружения в связи со сбитием самолета МН17 страны Запада могут создать антипутинскую коалицию и увеличить санкции.

“Наказать Путина и остальную его преступную банду можно, создав антипутинскую коалицию с применением масштабных санкций, ведь у Запада есть достаточно рычагов: экономических, политических, дипломатических, чтобы довести Россию до краха и заставить соблюдать международное законодательство. Просто протрезветь должны лидеры западных демократий, чтобы не платить более высокую цену, если они пытаются задобрить Путина, не думая, что он создает угрозу западным демократиям и всему международному сообществу”, - сказал Василенко.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

Министерство иностранных дел РФ и Министерство обороны РФ поставили под сомнение профессионализм и независимость результатов расследования, которые были оглашены 28 сентября.

В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.