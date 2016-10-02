Дональд Трамп засветился в ролике Playboy (видео)

Будущий кандидат в президенты США показан в сопровождении игривых хорошеньких девушек. Кандидат в президента США Дональд Трамп засветился в порно-ролике от Playboy, сообщает ТСН.ua.

"13-секундную заставку видеоролика, снятого еще в 2000 году, обнародовало американское издание BuzzFeed", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на видео тогда еще бизнесмен и будущий кандидат в президенты появляется в сопровождении игривых хорошеньких девушек на улице Нью-Йорке. Он открывает бутылку шампанского и поливает им "кролика" - фирменный знак Playboy. При этом Трамп говорит: "Красота есть красота, давайте посмотрим, что происходит в Нью-Йорке".

"Другие сцены из видео, которое СМИ не стало обнародовать, показывают полностью обнаженных женщин, которые позируют в сексуальных позициях, танцуют, трогают себя и друг друга, растирают себя медом, принимая ванну", - подчеркивает издание.