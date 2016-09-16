Телеведущий в прямом эфире растрепал знаменитую прическу Трампа (видео)

"Дональд, я хотел бы попросить вас… Потому что в следующий раз, когда мы увидимся, вы, возможно, будете президентом США. Я просто хотел узнать, можем ли мы сделать кое-что совсем не президентское, что-то, что мы можем сделать сейчас, пока мы оба простые граждане?" - спросил ведущий, прежде чем озвучил свою просьбу.

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Получив согласие Трампа, Фэллон потрепал волосы миллиардера.

После этого Трамп безуспешно попытался привести свою легендарную прическу в порядок под аплодисменты аудитории.

Как сообщал УНИАН, недавно в Великобритании нашли похожее на Трампа дерево.