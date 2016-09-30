Обама и Меркель решительно осудили варварские авиаудары России по Алеппо

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, передает РБК.

Стороны "решительно осудили варварские авиаудары России и Сирии по восточному Алеппо".

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"Они [Обама и Меркель] согласились, что Россия и сирийский режим несут особую ответственность за окончание боев в Сирии и предоставление гуманитарного доступа ООН к окруженным и труднодоступным областям Сирии", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что террористические группировки, действующие в Сирии, могут расширить "географию" своих атак и совершать теракты и в России.

Ранее государственный секретарь США Джон Керри предупредил в телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Вашингтон прервет переговоры по Сирии, если Москва не прекратит наступление сирийских правительственных войск на город Алеппо.