Обама и Меркель решительно осудили варварские авиаудары России по Алеппо

01:32, 30 сентября 2016
Мир
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Президент США Барак Обама провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, передает РБК.

Стороны "решительно осудили варварские авиаудары России и Сирии по восточному Алеппо". 

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"Они [Обама и Меркель] согласились, что Россия и сирийский режим несут особую ответственность за окончание боев в Сирии и предоставление гуманитарного доступа ООН к окруженным и труднодоступным областям Сирии", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что террористические группировки, действующие в Сирии, могут расширить "географию" своих атак и совершать теракты и в России.

Ранее государственный секретарь США Джон Керри предупредил в телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Вашингтон прервет переговоры по Сирии, если Москва не прекратит наступление сирийских правительственных войск на город Алеппо.

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