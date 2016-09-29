В Австралии пообещали давить на Кремль по MH17 - The Guardian

Об этом заявил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, передает The Guardian.

Он пообещал, что "убийцы", которые сбили самолет российской ракетой, должны быть привлечены к суду.

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По словам премьер-министра Австралии, он обсуждал катастрофу MH17 с президентом России Путиным на саммите G20.

"Исполнитель, преступники, убийцы, которые сделали это, должны быть привлечены к ответственности ... Мы будем неутомимы в достижении общей цели - чтобы справедливость восторжествовала", - подчеркнул Тернбулл.

Напомним, совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.