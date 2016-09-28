Клинтон: в ходе дебатов Трамп солгал 58 раз - в том числе о Путине

Об этом сообщается в ее Twitter. Подсчет вел предвыборный штаб Клинтон, передает РБК.

Читайте такжеПервые дебаты Клинтон и Трампа побили рекорд Рейгана и Картера по аудитории

На сайте штаба представлен список 58 заявлений Трампа, которые демократы сочли неправдивыми. Там же они приводят противоположные заявления миллиардера со ссылками на издания, в которых они ранее были опубликованы.

Donald Trump lied to the American people at least 58 times during the first presidential debate. (We counted.) https://t.co/h43O6Rws4S — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 27, 2016

В частности, штаб Клинтон указывает, что Трамп «лгал, отрицая, что он хвалил президента России Владимира Путина» и «лгал, отрицая, что когда-либо называл беременность [сотрудниц] неудобством для работодателей».

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в штабе Трампа заявили, что не сотрудничают с инвестором Картером Пейджем, долгое время проработавшим в Москве. Ранее Пейдж, который в мартовском расследовании агентства Bloomberg назван бывшим консультантом ОАО "Газпром", несколько раз публично высказывался против введенных странами Запада экономических санкций против России. Трамп представил Пейджа как своего советника по внешней политике винтервью Washington Post в марте.