В штабе Трампа отрицают, что его советник вел в Москве переговоры об отмене санкций

"Он точно не является частью кампании, которой я заведую. Я с ним вообще не разговаривала, он не допущен на наши брифинги по национальной безопасности или внешней политике - по крайней мере с тех пор, как я стала менеджером кампании", - сказала в интервью CNN менеджер президентской кампании Трампа Келлиэнн Конуэй, передает Русская служба Би-би-си.

Ранее Пейдж, который в мартовском расследовании агентства Bloomberg назван бывшим консультантом ОАО "Газпром", несколько раз публично высказывался против введенных странами Запада экономических санкций против России.

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"Если он говорит об этом, то точно не с разрешения и не с ведома кампании Трампа", - заявила Келлиэнн Конуэй в ответ на вопрос ведущего о том, встречался ли Пейдж с российскими чиновниками, как об этом сообщали СМИ.

Между тем, Трамп представил Пейджа как своего советника по внешней политике винтервью Washington Post в марте.

По данным Bloomberg, Пейдж долго проработал в России, куда в 2004 году приехал, чтобы открыть офис финансовой корпорации Meryll Lynch, а также помог "Газпрому" в привлечении западных инвесторов, участвовал в организации регулярных встреч с акционерами в Лондоне и Нью-Йорке.

В июле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Картер Пейдж якобы провел в Москве встречу с главой президентской администрации Сергеем Ивановым.

Как сообщалось ранее, спецслужбы США расследуют, давал ли Пейдж кулуарные обещания снять некоторые санкции с выскопоставленых кремлевских чиновников в случае избрания Трампа.

Трампа часто обвиняют в связях с Кремлем. Бывший глава предвыборного штаба миллиардера Пол Манафорт провел большую часть своей карьеры в качестве политического советника в Восточной Европе, в частности, курировал кампанию Виктора Януковича.