В шведском Мальме неизвестный открыл стрельбу по прохожим

Об этом сообщает Слон со ссылкой на The Expressen.

По меньшей мере четыре человека пострадали.

По оценкам очевидцев, было совершено как минимум 20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля марки Audi около стадиона, где в это время шел футбольный матч.

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Издание Expressen сообщило, что один из пострадавших получил ранение в голову.