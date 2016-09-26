В шведском Мальме неизвестный открыл стрельбу по прохожим
01:32, 26 сентября 2016Мир
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В шведском городе Мальме неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна автомобиля.
Сотрудники полиции после стрельбы в Мальме / REUTERS
Об этом сообщает Слон со ссылкой на The Expressen.
По меньшей мере четыре человека пострадали.
По оценкам очевидцев, было совершено как минимум 20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля марки Audi около стадиона, где в это время шел футбольный матч.
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Издание Expressen сообщило, что один из пострадавших получил ранение в голову.
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