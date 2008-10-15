НАТО подтягивает к берегам Сомали семь боевых кораблей

НАТО направило к побережью Сомали семь боевых кораблей, которые, в частности, займутся борьбой с пиратами.

Как сообщает Газета.ру, об этом заявил официальный представитель альянса Джеймс АППАТУРАЙ.

«Семь кораблей из Второй военно-морской группировки НАТО в настоящий момент проходят Суэцкий канал для выполнения целого ряда миссий в Персидском заливе», – сказал он.

Помимо борьбы с пиратами корабли альянса будут сопровождать суда, перевозящие гуманитарную помощь ООН в Сомали, проведут совместные учения, а также совершат ряд заходов в порты государств - партнеров НАТО.

По словам Д.АППАТУРАЯ, НАТО в настоящий момент «согласовывает правила применения оружия против пиратов» для этой группы кораблей.