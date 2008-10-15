НАТО подтягивает к берегам Сомали семь боевых кораблей
16:54, 15 октября 2008Мир
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Суда проходят Суэцкий канал
НАТО направило к побережью Сомали семь боевых кораблей, которые, в частности, займутся борьбой с пиратами.
Как сообщает Газета.ру, об этом заявил официальный представитель альянса Джеймс АППАТУРАЙ.
«Семь кораблей из Второй военно-морской группировки НАТО в настоящий момент проходят Суэцкий канал для выполнения целого ряда миссий в Персидском заливе», – сказал он.
Помимо борьбы с пиратами корабли альянса будут сопровождать суда, перевозящие гуманитарную помощь ООН в Сомали, проведут совместные учения, а также совершат ряд заходов в порты государств - партнеров НАТО.
По словам Д.АППАТУРАЯ, НАТО в настоящий момент «согласовывает правила применения оружия против пиратов» для этой группы кораблей.
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