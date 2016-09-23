В США одобрили оборонный бюджет, который увеличивает расходы на сдерживание российской агрессии в 4 раза
Сенат США одобрил обновленный вариант оборонного бюджета страны на 2017 год.
Документ опубликован на официальном сайте верхней палаты американского Конгресса, передает РБК.
Из правительственных данных следует, что на военные нужды в целом будет потрачено $602 млрд. Это на $5 млрд меньше, чем годом ранее.
Один из основных акцентов в военном бюджете 2017 года сделан на сдерживании российской агрессии в Европе. Как отметил глава Пентагона Эштон Картер, в будущем году расходы на это будут увеличены в четыре раза.
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«В оборонном бюджете на 2017 год финансирование нашей инициативы по поддержке безопасности Европы, направленной на сдерживание российской агрессии, увеличено вчетверо», - сказал Картер, отметив, что в бюджете отдается приоритет тому, с чем США «не сталкивались ранее».
Всего на сдерживание России из американского бюджета будет выделено $3,4 млрд. Деньги пойдут на размещение вооруженных сил НАТО и армии США в странах Центральной и Восточной Европы, в первую очередь, в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, где разместят четыре батальона общей численностью 4 тыс. чел.