В США одобрили оборонный бюджет, который увеличивает расходы на сдерживание российской агрессии в 4 раза

Документ опубликован на официальном сайте верхней палаты американского Конгресса, передает РБК.

Из правительственных данных следует, что на военные нужды в целом будет потрачено $602 млрд. Это на $5 млрд меньше, чем годом ранее.

Один из основных акцентов в военном бюджете 2017 года сделан на сдерживании российской агрессии в Европе. Как отметил глава Пентагона Эштон Картер, в будущем году расходы на это будут увеличены в четыре раза.

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​«В оборонном бюджете на 2017 год финансирование нашей инициативы по поддержке безопасности Европы, направленной на сдерживание российской агрессии, увеличено вчетверо», - сказал Картер, отметив, что в бюджете отдается приоритет тому, с чем США «не сталкивались ранее».

Всего на сдерживание России из американского бюджета будет выделено $3,4 млрд. Деньги пойдут на размещение вооруженных сил НАТО и армии США в странах Центральной и Восточной Европы, в первую очередь, в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, где разместят четыре батальона общей численностью 4 тыс. чел.