Силовики нынче в спросе: еще один экс-охранник Путина взлетел по карьерной лестнице
На выборах губернатора Тульской области занял первое место бывший охранник президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает ЦИК Тульской области.
Отмечается, что Алексей Дюмин, который занимал и.о губернатора области, выграл выборы со значительным отрывом - 84,17% голосов избирателей.
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Как сообщает "Газета.Ru", до назначения и.о. губернатора два месяца Дюмин проработал заместителем министра обороны. До этого он занимал должность первого заместителя главкома Сухопутных войск. А ранее Дюмин упоминался как сотрудник службы безопасности президента.
Как сообщал УНИАН, ранее главой Росгвардии также стал экс-охранник президента России Виктор Золотов. До 2013 года он занимал должность руководителя службы безопасности Путина.