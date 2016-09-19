Силовики нынче в спросе: еще один экс-охранник Путина взлетел по карьерной лестнице

Об этом сообщает ЦИК Тульской области.

Отмечается, что Алексей Дюмин, который занимал и.о губернатора области, выграл выборы со значительным отрывом - 84,17% голосов избирателей.

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Как сообщает "Газета.Ru", до назначения и.о. губернатора два месяца Дюмин проработал заместителем министра обороны. До этого он занимал должность первого заместителя главкома Сухопутных войск. А ранее Дюмин упоминался как сотрудник службы безопасности президента.

Как сообщал УНИАН, ранее главой Росгвардии также стал экс-охранник президента России Виктор Золотов. До 2013 года он занимал должность руководителя службы безопасности Путина.