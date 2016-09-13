Два американских бомбардировщика пролетели возле границ КНДР

Как сообщают американские СМИ, это было сделано в знак союзнической поддержки Южной Кореи после недавнего ядерного испытания, проведенного Северной Кореей, передает Русская служба Би-би-си.

Эти бомбардировщики базируются на острове Гуам в Тихом океане, и данный полет, как отмечается, совершался без посадки в Южной Корее.

Власти КНДР заявили, что подобные враждебные действия США и заставляют Пхеньян разрабатывать ядерную программу.

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Накануне источники в правительстве Южной Кореи сообщили, что Северная Корея готовится к очередным ядерным испытаниям.

Такие выводы были сделаны после анализа аэрофотосъемки места, где находится ядерный полигон КНДР.

9 сентября телевидение КНДР передало информацию об успешном проведении пятого ядерного испытания. Взрыв вызвал землетрясение магнитудой 5, и власти Южной Кореи заявили, что это самое мощное устройство, которое когда-либо тестировал Пхеньян.

Предыдущие ядерные испытания КНДР провела 6 января 2016 года. После этого Совет Безопасности ООН ввел самые жесткие за последние 20 лет санкции против Северной Кореи.