Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР из-за мощнейшего в истории страны ядерного испытания

Все 15 стран-членов Совета Безопасности остро осудили проведение испытания, передает DW.

В связи с этим Совбез ООН разработает новую резолюцию о "дальнейших значительных мерах".

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Перед этим генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун "самым острым образом" раскритиковал действия Пхеньяна. "Это снова является наглым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Эти неприемлемые действия угрожают миру и безопасности в регионе и является напоминанием о том, что всемирный запрет ядерных испытаний должен быть срочно усилен", - подчеркнул генсек ООН.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября КНДР провела крупнейшие в своей истории ядерные испытания. Они привели к землетрясению магнитудой 5,3.