Глава Еврокомиссии призвал расследовать контракт своего предшественника с американским банком

Как сообщает РБК со ссылкой на Libre Belgique, Юнкер обвинил Баррозу в нарушении профессиональной этики и хочет узнать детали его рабочего контракта в Goldman Sachs. Глава европейского органа исполнительной власти добавил, что направил европейскому обмудсмену письмо.

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, в свою очередь, заявил, что Баррозу не нарушал законодательство ЕС, поскольку заключил контракт с американским банком после установленного срока - 18 месяцев.

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Юнкер также попросил специальный комитет, который консультирует Еврокомиссию по вопросам этики, вынести вердикт по результатам проверки соответствия договорам о деятельности, которую бывший еврокомиссар выбрал по окончании своих мандатов.

Президент Франции Франсуа Олланд отметил, что выбор Баррозу является «морально недопустимым», пишет Le Monde со ссылкой на слова главы государства.​

В июле Баррозу был назначен неисполнительным председателем совета директоров международного подразделения Goldman Sachs, он будет консультировать банк по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза. Он занимал пост председателя Европейской комиссии в 2004–2014 годах. До этого, с 2002 по 2004 год, он был премьер-министром Португалии.