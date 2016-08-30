Еврокомиссар: вступление Турции в Евросоюз возможно после ухода Эрдогана

"Хорошие отношения с Турцией по-прежнему важны для ЕС. Вступление (Турции в ЕС) при нынешних обстоятельствах вплоть до следующего десятилетия нереалистично. Об этом можно будет говорить, скорее всего, после ухода Эрдогана",- сказал европолитик, передает kommersant.ru со ссылкой на Kronen Zeitung.

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Ранее канцлер Австрии Кристиан Керн заявил о намерении инициировать обсуждение среди европейских глав правительств о целесообразности переговоров о вступлении Турции в Евросоюз. "Мы знаем, что демократические стандарты Турции недостаточны, чтобы претендовать на членство",- заявил он. По его мнению, присоединению Турции к ЕС мешают как политические причины, так и ее экономическое отставание от европейских стран.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган в крайне жесткой форме пресек попытки представителей ЕС поднять вопрос о нарушениях прав человека в Турции после подавления путча. А глава МИД Мевлют Чавушоглу выдвинул Брюсселю ультиматум: если до середины октября ЕС не предоставит Анкаре безвизовый режим, соглашение по беженцам может быть расторгнуто.