Стереть руководство Пхеньяна: Южная Корея разработала план бомбардировки КНДР на случай ядерной угрозы

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на «Ренхап».

«Каждый район Пхеньяна, а особенно те, где может скрываться руководство КНДР, будет уничтожен баллистическими ракетами и фугасными снарядами», - сообщил источник в военном ведомстве Южной Кореи, отметив, что план будет приведен в действие при малейшей угрозе применения ядерного оружия со стороны КНДР.

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Источник добавил, что обнародование плана по бомбардировкам Пхеньяна стало следующим шагом после доклада министерства национальной обороны Республики Корея парламенту страны. Доклад же стал ответом на последние ядерные испытания КНДР. Минобороны Южной Кореи разработало «Концепцию наказания и возмездия». По словам источника, это единственный шаг, на который южнокорейские власти могут пойти из-за отсутствия у страны ядерного оружия.