Генсек ООН осудил КНДР за очередные ядерные испытания

Об этом сообщает Радио Свобода.

На экстренном заседании Совета Безопасности Пан Ги Мун назвал действия Пхеньяна грубым нарушением резолюций ООН и выразил надежду на единую позицию международного сообщества в отношении этого.

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Инициаторами созыва Совета Безопасности стали Южная Корея, Япония и США.

Как сообщал УНИАН, в пятницу КНДР провела крупнейшие в своей истории ядерные испытания. Они привели к землетрясению магнитудой 5,3 балла.