Генсек ООН осудил КНДР за очередные ядерные испытания
23:35, 09 сентября 2016Мир
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил Северную Корею за проведение очередных ядерных испытаний.
REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода.
На экстренном заседании Совета Безопасности Пан Ги Мун назвал действия Пхеньяна грубым нарушением резолюций ООН и выразил надежду на единую позицию международного сообщества в отношении этого.
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Инициаторами созыва Совета Безопасности стали Южная Корея, Япония и США.
Как сообщал УНИАН, в пятницу КНДР провела крупнейшие в своей истории ядерные испытания. Они привели к землетрясению магнитудой 5,3 балла.
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