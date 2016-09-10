В США из психбольницы выпустили мужчину, который 35 лет назад покушался на Рейгана

61-летний Хинкли будет жить со своей 90-летней матерью в штате Вирджиния. Ему запрещено общаться с прессой, он будет работать три дня в неделю, а два раза в месяц должен будет посещать психиатра, сообщает Русская служба Би-би-си.

Судья объяснил решение об освобождении Хинкли тем, что он больше не представляет угрозы для общества, так как его психическое состояние улучшилось.

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Покушение на Рейгана было совершено всего через 69 дней после его вступления в должность президента.

30 марта 1981 года Хинкли открыл огонь из пистолета по Рейгану и сопровождавшим его лицам в тот момент, когда они вышли на улицу из вашингтонского отеля Hilton, где проходило мероприятие с участием главы государства.

Пуля, пробив грудную клетку президента, прошла в полутора сантиметрах от его сердца и застряла в легком. Ее удалось извлечь только после четырехчасовой хирургической операции.

По итогам разбирательства Хинкли был признан невменяемым и направлен на лечение в психиатрическую больницу в Вашингтоне.