В США арестовали готовившего покушение на Обаму

Об этом сообщил телеканал Fox News.

40-летний Джозеф Гаргюло был арестован после проведенных в его доме обысков. У него обнаружили арсенал оружия.

По данным ФБР, слежка за американцем велась с июля 2016 года.

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Отмечается, что Гаргюло собирался убить Обаму во время его отпуска на Мартас-Винъярд, где президент США отдыхал вместе со своей семьей с 6 по 21 августа.

Также Гаргюло неоднократно заявлял, что хочет расправиться с правоохранителями США и мусульманами.