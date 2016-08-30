В США арестовали готовившего покушение на Обаму
08:32, 30 августа 2016Мир
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ФБР арестовало мужчину в штате Массачусетс, который собирался совершить покушение на президента США Барака Обаму.
REUTERS
Об этом сообщил телеканал Fox News.
40-летний Джозеф Гаргюло был арестован после проведенных в его доме обысков. У него обнаружили арсенал оружия.
По данным ФБР, слежка за американцем велась с июля 2016 года.
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Отмечается, что Гаргюло собирался убить Обаму во время его отпуска на Мартас-Винъярд, где президент США отдыхал вместе со своей семьей с 6 по 21 августа.
Также Гаргюло неоднократно заявлял, что хочет расправиться с правоохранителями США и мусульманами.
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