Глава Пентагона: Москва стремится подорвать мировой порядок

"Мы не ищем врага в лице России. Но мы будем защищать наших союзников, принципиальный мировой порядок и позитивное будущее, которое он принесет нам всем", - заявил Картер, выступая перед студентами Оксфордского университета в Великобритании, передает Би-би-си.

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По его словам, действия России основываются на ложных амбициях и беспричинных страхах.

Картер обвинил Москву в нарушении территориальной целостности Украины и Грузии, в "непрофессиональном поведении" в космосе и киберпространстве, а также в "бряцании ядерным оружием".

"Мы будем противостоять попыткам подорвать нашу общую безопасность и не намерены игнорировать попытки вмешиваться в наши демократические процессы", - заявил глава Пентагона.

На этой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с Великобританией и США, но подчеркнул, что для этого Запад должен сначала отменить санкции против России.

Президент США Барак Обама после встречи с Путиным на саммите G20 в Китае заявил, что сторонам удалось достичь определенного прогресса в вопросе установления перемирия в Сирии. При этом он признал, что переговоры были непростыми.