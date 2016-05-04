Картер: Мы не ищем войны с Россией, но будем защищать союзников
Министр обороны США Эштон Картер поддерживает планы Германии относительно направления военных в Литву для усиления восточных границ НАТО на фоне обеспокоенности российской агрессией.
Об этом сообщает Радио свобода.
«Думаю, это важно. Но это решение Германия будет принимать в контексте НАТО», – заявил Картер 3 мая в немецком Штутгарте после визита на базу европейского командования США.
«Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, Грузии, Молдовы и, на самом деле, пытается запугивать страны Балтии», – сказал Эштон Картер.
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Он отметил также, что НАТО будет защищать своих союзников.
«Мы не ищем холодной или горячей войны с Россией. Мы не хотим сделать Россию врагом, но мы будем защищать наших союзников», – отметил Картер.
Как сообщал УНИАН ранее, министр обороны США Эш Картер подтвердил, что НАТО обсуждает возможность разместить четыре батальона в восточных странах альянса.