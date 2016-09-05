На Темзе сожгли деревянный Лондон в память о пожаре 1666 года (фотогалерея)

Это действо, по замыслу организаторов, должно напомнить жителям и гостям Лондона о трагических событиях 350-летней давности, когда произошелВеликий лондонский пожар, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Посмотреть на горящую скульптурную композицию, длина которой составляет 120 метров, собрались толпы зрителей.

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Реализовать этот проект американцу Дэвиду Бесту помогали школьники и взрослые жители Лондона.

Великий лондонский пожар начался 2 сентября 1666 года и бушевал четыре дня. Большая часть домов в городе была полностью уничтожена и около 100 тысяч жителей остались без крова.

Однако это трагическое событие позволило отстроить Лондон буквально с нуля. В 1667 году вступил в силу закон о застройке города, в рамках которого власти запретили использовать для строительства зданий какие-либо другие материалы, кроме кирпича и камня.