В Кремле заявили, что Путин и Обама договорились о встрече в понедельник

"С Обамой они действительно несколько раз "на ногах" кратко переговорили, но не субстантивно, а в том плане, что условились отдельно пообщаться, используя соответственно завтрашний день", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Би-би-си. По его словам, формат встречи еще не согласован. Американская сторона пока не делала заявлений относительно готовящейся встречи.

Читайте такжеЭрдоган и Обама обсудили возможность экстрадиции Гюлена - СМИПоследний раз Путин и Обама лично встречались в ходе Международной конференции по вопросам изменения климата в Париже в ноябре 2015 года. Тогда лидеры говорили за закрытыми дверями более получаса.

Ранее в рамках саммита "Большой двадцатки" Владимир Путин встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В начале встречи Мэй сказала, что, хотя между Россией и Великобританией существует ряд разногласий, она надеется на открытый диалог с Москвой.