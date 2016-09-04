Премьер Великобритании Мэй "забыла" подать руку Путину на встрече G20 (видео)
17:38, 04 сентября 2016Мир
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "забыла" подать руку президенту России Владимиру Путину на встрече в китайском Ханчжоу накануне открытия саммита G20.
REUTERS
Из-за этого российский президент оказался в неловком положении, протягивая свою руку, когда Мэй уже садилась на стул.
Читайте такжеМэй пообщалась с Путиным: хочет "откровенного" диалога, а тот надеется на "более высокие отношения""Хотя я и признаю, что между нами могут быть разногласия, что есть некоторые сложные и серьезные сферы для беспокойства и вопросы, которые нужно обсуждать, я надеюсь, мы сможем иметь честные и открытые отношения и диалог", - сказала Мэй перед началом встречи.
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