Премьер Великобритании Мэй "забыла" подать руку Путину на встрече G20 (видео)

Из-за этого российский президент оказался в неловком положении, протягивая свою руку, когда Мэй уже садилась на стул.

Читайте такжеМэй пообщалась с Путиным: хочет "откровенного" диалога, а тот надеется на "более высокие отношения""Хотя я и признаю, что между нами могут быть разногласия, что есть некоторые сложные и серьезные сферы для беспокойства и вопросы, которые нужно обсуждать, я надеюсь, мы сможем иметь честные и открытые отношения и диалог", - сказала Мэй перед началом встречи.