Мэй пообщалась с Путиным: хочет "откровенного" диалога, а тот надеется на "более высокие отношения"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает за откровенный диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает Reuters, Мэй и Путин пообщались в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Китае.
Британия и РФ отметили, что надеются на улучшение двусторонних отношений при помощи диалога.
Отношения Лондона и Москвы стали напряженными из-за разногласий по поводу Украины и Сирии, а также недовольства Британии увеличением случаев полетов российских бомбардировщиков дальнего радиуса действия вблизи британского воздушного пространства.
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Мэй сказала, что надеется на открытый диалог с Россией.
"Когда я признаю, что есть некоторые разногласия между нами, существуют некоторые сложные и серьезные сферы обеспокоенности и проблемы для обсуждения, я надеюсь, что мы сможем иметь откровенные и открытые отношения и диалог", - заявила она.
В свою очередь Путин, ссылаясь на решение Великобритании выйти из Европейского Союза, сказал, что "все понимают, что вы и ваша команда сталкиваетесь со сложными вызовами".
"Мы желаем вам успеха и надеемся, что нам удастся вывести наши двусторонние отношения на более высокий уровень, чем они есть сейчас", - подчеркнул Путин.