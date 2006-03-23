В Минске состоялся суд над украинцами

Трое белорусских журналистов и гражданин Украины были осуждены за прошедшие сутки в судах Минска за участие в несанкционированной акции на Октябрьской площади столицы республики, сообщает Газета.Ру.

Как проинформировали в районных судах Минска, на 10 суток осуждены два сотрудника белорусских СМИ, сотрудник российского СМИ - на 15 суток. Все они граждане Белоруссии.

В посольстве Украины в Белоруссии сообщили, что суд Фрунзенского района осудил на 15 суток гражданина Украины Андрея ЛЮБКА, задержанного ночью с 20 на 21 марта. В то же время еще пять граждан Украины, которые были задержаны и приговорены к 10 суткам ареста за участие в несанкционированной акции оппозиции, будут еще до конца сегодняшнего дня депортированы из Белоруссии.