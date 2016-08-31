Спецслужбы Бельгии составили базу данных террористов, в которую включили 29 россиян

В этот список вошли 372 бельгийца, 119 иностранцев и 123 человека, чье гражданство не указано, передает kommersant.ru со ссылкой на местное издание Knack. Предположительно, 109 человек уже нет в живых, но их смерть официально не подтверждена. В базе числятся 25 россиян и 4 человека с двойным российско-бельгийским гражданством.

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По данным спецслужб, 11 граждан России сейчас находятся в Сирии или Ираке, 13 уже вернулись, один был задержан по пути в зону боев и четверо находятся в пути. Большинство из них - выходцы из Чечни, Дагестана и Ингушетии. Все они являются сторонниками запрещенной в России международной террористической группировки "Имарат Кавказ".