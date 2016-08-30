Пропавший истребитель ВВС Швейцарии найден в Альпах, судьба пилота неизвестна

Об этом сообщает Reuters.

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Плохая погода препятствовала поискам в горной местности, поиски пилота продолжаются.

Это третий случай потери самолета данного типа в Швейцарии за три года.

Как сообщал УНИАН, накануне в Альпах с экранов радаров исчез самолет швейцарских ВВС.