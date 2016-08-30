Пропавший истребитель ВВС Швейцарии найден в Альпах, судьба пилота неизвестна
16:45, 30 августа 2016Мир
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Поисковые отряды обнаружили в Альпах у горного перевала Зустен место крушения пропавшего в понедельник, 29 августа, военного самолета McDonnell Douglas F/A-18С.
Это третий случай потери самолета данного типа в Швейцарии за 3 года / Keystone
Об этом сообщает Reuters.
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Плохая погода препятствовала поискам в горной местности, поиски пилота продолжаются.
Это третий случай потери самолета данного типа в Швейцарии за три года.
Как сообщал УНИАН, накануне в Альпах с экранов радаров исчез самолет швейцарских ВВС.
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