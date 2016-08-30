Истребитель ВВС Швейцарии пропал во время полета над Альпами
Многоцелевой истребитель F/A18C военно-воздушных сил Швейцарии исчез во время тренировочного полета в центральной части страны.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на министерство обороны Швейцарии.
Самолет пропал во второй половине дня в понедельник в районе перевала Зустен к востоку от Интерлакена.
Информации о судьбе летчика пока не поступало. Спасатели ведут поиски пилота и обломков истребителя.
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Минобороны в ближайшее время намерено созвать пресс-конференцию по поводу происшествия.
Это далеко не первый инцидент в швейцарской военной авиации, отмечает сайт газеты Tages Anzaiger.
В октябре 2015 года потерпел аварию двухместный F/A18. Это произошло во время совместных маневров с ВВС Франции к юго-востоку от Безансона.
Истребитель F-5 разбился в июне 2016 года в Нидерландах. Пилот катапультировался.
Всего с 1941 года потерпели крушение около 400 самолетов швейцарских ВВС. Погибли 350 летчиков.