Истребитель ВВС Швейцарии пропал во время полета над Альпами

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на министерство обороны Швейцарии.

Самолет пропал во второй половине дня в понедельник в районе перевала Зустен к востоку от Интерлакена.

Информации о судьбе летчика пока не поступало. Спасатели ведут поиски пилота и обломков истребителя.

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Минобороны в ближайшее время намерено созвать пресс-конференцию по поводу происшествия.

Это далеко не первый инцидент в швейцарской военной авиации, отмечает сайт газеты Tages Anzaiger.

В октябре 2015 года потерпел аварию двухместный F/A18. Это произошло во время совместных маневров с ВВС Франции к юго-востоку от Безансона.

Истребитель F-5 разбился в июне 2016 года в Нидерландах. Пилот катапультировался.

Всего с 1941 года потерпели крушение около 400 самолетов швейцарских ВВС. Погибли 350 летчиков.