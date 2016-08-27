Керри: США и Россия "смогли достичь ясности" вокруг возобновления перемирия в Сирии

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри после 12-часовой встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет BBC.

Керри отметил, что большинство технических разногласий удалось решить, а эксперты в ближайшие дни в Женеве будут работать над решением нерешенных вопросов.

Читайте такжеЛавров: взаимодействие США и РФ сдвинет урегулирование в Украине в "нормандском формате"

"Мы хотим сделать что-то эффективное, и что будет работать на сирийский народ, что сделает регион более стабильным и безопасным, и что позволит нам здесь, в Женеве, достичь политического решения", - сказал Керри.

Он не уточнил, какие именно договоренности были достигнути. При этом, Госсекретарь США напомнил фотографию 5-летнего сирийского мальчика, пострадавшего в хоже боевых действий в Алеппо отметив, что данное изображение должно стать "мотиватором для всех нас, чтобы сделать работу хорошо".

Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Джон Керри заявил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой о военном сотрудничестве в борьбе против террористической организации "Исламское государство" в Сирии приближаются к концу.

Напомним, по состоянию на 8 августа в ходе конфликта в Сирии с марта 2011 года погибли 292 817 человек. По данным Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, из погибших 84 472 - гражданские лица, из них почти 15 тысяч - дети, более 9 тысяч - женщины.