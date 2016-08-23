Керри о переговорах между США и Россией: "сирийский абсурд" длится слишком долго

"В ближайшие дни наши команды встретятся, и в зависимости от того, где эти дискуссии состоятся, весьма вероятно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и я также хотели бы встретиться", - сообщил Керри 22 августа, передает Радио Свобода.

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Также госсекретарь США сказал, что "сирийский абсурд" длится слишком долго, и крайне важно, чтобы силы, которые поддерживают сирийский режим, Россия и Иран, и те, кто поддерживает оппозицию, Соединенные Штаты и их партнеры на Ближнем Востоке, собрались вместе, чтобы положить конец боевым действиям.

Керри предложил обмениваться разведывательными данными с Россией, чтобы координировать воздушные удары по группировке "Исламское государство" и сирийской филиала "Аль-Каиды" - "Фронта Ан-Нусра" - остановив при этом нападения на умеренную оппозицию режиму башара Асада.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 августа в ходе конфликта в Сирии с марта 2011 года погибли 292 817 человек. По данным Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, из погибших 84 472 - гражданские лица, из них почти 15 тысяч - дети, более 9 тысяч - женщины.