Атака боевиков на Американский университет в Кабуле: 13 погибших (фоторепортаж)

Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на местную полицию.

Также убиты два боевика, осуществивших нападение. В настоящий момент университет полностью освобожден от нападавших.

Нападение на здание университета было совершено в среду около 19:00 по местному времени (17:30 по Киеву). Вначале рядом со зданием прогремел мощный взрыв, а затем внутри и снаружи здания началась стрельба.

Многие студенты и преподаватели университета, опасавшиеся выйти из укрытий, оказались заблокированными в аудиториях.

Операция по освобождению здания продолжалась около 10 часов. Утром начальник уголовного розыска полиции Кабула Фрайдун Обайди сообщил о ее успешном завершении.

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"Мы закончили нашу операцию по зачистке здания. Двое нападавших убиты", - сказал он.

Шеф полиции Кабула сообщил BBC, что удалось спасти 750 студентов и сотрудников университета. 35 студентов и девять полицейских ранены.

В числе погибших - три охраннника здания и трое полицейских.

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Американский университет Афганистана существует с 2006 года. На данный момент число его студентов оценивается более чем в тысячу человек. Рядом со зданием университета находятся также генпрокуратура и парламент страны.