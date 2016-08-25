Атака боевиков на Американский университет в Кабуле: 13 погибших (фоторепортаж)
В результате нападения боевиков на Американский университет в Кабуле погибли 13 человек, в том числе семь студентов.
Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на местную полицию.
Также убиты два боевика, осуществивших нападение. В настоящий момент университет полностью освобожден от нападавших.
Нападение на здание университета было совершено в среду около 19:00 по местному времени (17:30 по Киеву). Вначале рядом со зданием прогремел мощный взрыв, а затем внутри и снаружи здания началась стрельба.
Многие студенты и преподаватели университета, опасавшиеся выйти из укрытий, оказались заблокированными в аудиториях.
Операция по освобождению здания продолжалась около 10 часов. Утром начальник уголовного розыска полиции Кабула Фрайдун Обайди сообщил о ее успешном завершении.
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"Мы закончили нашу операцию по зачистке здания. Двое нападавших убиты", - сказал он.
Шеф полиции Кабула сообщил BBC, что удалось спасти 750 студентов и сотрудников университета. 35 студентов и девять полицейских ранены.
В числе погибших - три охраннника здания и трое полицейских.
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Американский университет Афганистана существует с 2006 года. На данный момент число его студентов оценивается более чем в тысячу человек. Рядом со зданием университета находятся также генпрокуратура и парламент страны.