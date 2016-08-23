Меркель призвала граждан турецкого происхождения к лояльности Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала выходцев из Турции, проживающих в Германии и получивших гражданство, быть лояльными к правительству Германии.
"От граждан турецкого происхождения, уже долго проживающих в Германии, мы ожидаем высокого уровня лояльности к нашей стране. Ради этого мы пытаемся быть открытыми к их чаяниям и понимать их", - сказала Меркель в интервью газете Ruhr Nachrichten, передает DW.
Она подчеркнула, что правительство поддерживает "тесный контакт с объединениями мигрантов".
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В связи с внутриполитическими конфликтами в Турции Меркель призвала граждан турецкого происхождения к рассудительности. "Свобода слова и демонстраций в Германии распространяется на всех, кто здесь живет, однако все граждане должны, конечно, выражать разногласия мирным путем", - напомнила она.
Недавние митинги сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ, в том числе, крупные акции в Кельне, вызвали политические дискуссии в Германии. Некоторые представители Христианско-демократического союза (ХДС) потребовали отменить возможности для сохранения двойного гражданства в ФРГ. При этом они сослались на потенциальные конфликты лояльности у лиц с двойным гражданством.