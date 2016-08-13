В Турции после попытки переворота более 80 тысяч человек лишились работы
15:37, 13 августа 2016Мир
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В Турции были уволены или отстранены от работы 81 тыс. 494 человека после попытки госпереворота.
REUTERS
Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, передает РБК со ссылкой на Reuters.
По словам премьера, в это число входят судьи, солдаты и госслужащие.
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Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране. Во время попытки госпереворота погибли более 190 человек, более 1,4 тыс. были ранены.
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