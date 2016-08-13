В Турции после попытки переворота более 80 тысяч человек лишились работы

Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам премьера, в это число входят судьи, солдаты и госслужащие.

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Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране. Во время попытки госпереворота погибли более 190 человек, более 1,4 тыс. были ранены.