В США могут закрыть все частные тюрьмы
07:18, 19 августа 2016Мир
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Министерство юстиции США планирует закрыть все частные тюрьмы на территории государства.
Сейчас в частных тюрьмах в Соединенных штатах содержат 12% от всех заключенных / flickr.com/Jérémy LARROQUE
Это связано с тем, что, по результатам проверок, в частных тюрьмах выявили более низкий, чем в государственных, уровень безопасности, сообщает ZN.ua со ссылкой на ВВС.
Кроме того, согласно сообщению, результаты проверки показывают высокий уровень насилия по отношению к заключенным таких тюрем.
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Как отмечается, необходимость в широком использовании частных тюрем возникла в связи с переполненностью государственных пенитенциарных учреждений в конце 1990 годов.
Сейчас в частных тюрьмах в Соединенных штатах содержат 12% от всех заключенных – около 22 тыс. человек.
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