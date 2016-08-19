В США могут закрыть все частные тюрьмы

Это связано с тем, что, по результатам проверок, в частных тюрьмах выявили более низкий, чем в государственных, уровень безопасности, сообщает ZN.ua со ссылкой на ВВС.

Кроме того, согласно сообщению, результаты проверки показывают высокий уровень насилия по отношению к заключенным таких тюрем.

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Как отмечается, необходимость в широком использовании частных тюрем возникла в связи с переполненностью государственных пенитенциарных учреждений в конце 1990 годов.

Сейчас в частных тюрьмах в Соединенных штатах содержат 12% от всех заключенных – около 22 тыс. человек.