Пентагон внес в конгресс план по закрытию тюрьмы в Гуантанамо

Об этом сообщил президент США Барак Обама, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Тюрьма в Гуантанамо не укрепляет нашу безопасность, а только подрывает ее", - сказал Обама в ходе специального брифинга.

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"Мы закрываем главу в нашей истории. Она отражает уроки, которые мы усвоили после 11 сентября", - заявил американский президент, имея в виду 11 сентября 2001 года, когда "Аль-Каида" совершила нападение на Нью-Йорк и Вашингтон.

Предполагается, что из 91 находящегося в тюрьме заключенного 34 могут быть переведены в третьи страны и до 60 отправлены в США.

Как сообщал УНИАН, затраты на ликвидацию тюрьмы на американской военной базе Гуантанамо и перевод заключенных в другие тюрьмы составят от $290 млн до $475 млн.