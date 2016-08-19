Полицию Мексики обвинили в убийстве 22 человек

Об этом заявила Национальная комиссия Мексики по правам человека, передает Русская служба Би-Би-Си.

Комиссия проводила расследование конфликта, вспыхнувшего на ранчо в городе Танхуато в мае 2015 года.

Тогда там погибли 42 предполагаемых члена наркокартеля и один офицер полиции.

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Власти заявляли, что при это не было допущено нарушений прав человека.

Чиновники утверждали, что вспышка насилия связана с войной, которую развернули две местные наркобанды.

Представители полиции говорили, что жертвы, вероятно, были членами одного из картелей.

По данным комиссии, 40 жертв были застрелены, один человек погиб в пожаре, еще один попал под колеса автомобиля.

Также утверждается, что как минимум два человека подвергались пыткам со стороны полиции. Некоторые трупы перемещали, в руки умерших вкладывали оружие.