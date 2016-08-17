Босфорский пролив закрыли из-за столкновения судов

Как сообщает Радио Свобода, по информации властей Стамбула, инцидент произошел 17 августа.

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В то же время не сообщается, как долго пролив будет закрыт.

Ежегодно через Босфорский пролив проходят около трех процентов мировых поставок нефти. Кроме того, она является ключевым водным путем для поставок зерна, соединяющей Черное море со Средиземным морем.