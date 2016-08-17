Босфорский пролив закрыли из-за столкновения судов
12:50, 17 августа 2016Мир
6424 0
В Турции Босфорский пролив закрыли для движения судов после того, как грузовое судно столкнулось с катером береговой охраны.
REUTERS
Как сообщает Радио Свобода, по информации властей Стамбула, инцидент произошел 17 августа.
Читайте такжеДвижение на мостах через Босфор полностью возобновлено
В то же время не сообщается, как долго пролив будет закрыт.
Ежегодно через Босфорский пролив проходят около трех процентов мировых поставок нефти. Кроме того, она является ключевым водным путем для поставок зерна, соединяющей Черное море со Средиземным морем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter