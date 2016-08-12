В Таиланде произошла вторая серия взрывов (фото)

Как сообщает РБК со ссылкой на издание Straits Times, несколько взрывов произошли всего через несколько часов после первой серии взрывов на курорте Хуа Хин.

В Сурат Тхани бомба была заложена в цветочную клумбу перед отделением полиции. В результате взрыва погиб один человек, еще один ранен.

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Два взрыва прогремели и на острове Пхукет. В результате там получил ранение один человек, национальность которого не уточняется.

Ранее в результате двойного взрыва в Хуа Хине к югу от Бангкока пострадали по меньшей мере 19 человек, семеро из них иностранные туристы. Как сообщает Bangkok Post, погиб один человек - уличный разносчик еды, проезжавший мимо бара, рядом с которым была заложена бомба.