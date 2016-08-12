В Таиланде произошла вторая серия взрывов (фото)
В Таиланде произошла вторая серия взрывов. Бомбы сработали на курорте Сурат Тхани, расположенном к югу от Бангкока, а также на популярном среди туристов острове Пхукет.
Как сообщает РБК со ссылкой на издание Straits Times, несколько взрывов произошли всего через несколько часов после первой серии взрывов на курорте Хуа Хин.
В Сурат Тхани бомба была заложена в цветочную клумбу перед отделением полиции. В результате взрыва погиб один человек, еще один ранен.
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Два взрыва прогремели и на острове Пхукет. В результате там получил ранение один человек, национальность которого не уточняется.
Ранее в результате двойного взрыва в Хуа Хине к югу от Бангкока пострадали по меньшей мере 19 человек, семеро из них иностранные туристы. Как сообщает Bangkok Post, погиб один человек - уличный разносчик еды, проезжавший мимо бара, рядом с которым была заложена бомба.