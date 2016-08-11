В курортном городе Хуахин в Таиланде прогремели два взрыва, есть жертвы

По сообщениям, среди пострадавших есть несколько иностранных туристов, передает Радио Свобода.

Бомбы были заложены в горшки для цветов и приведены в действие посредством мобильных телефонов, отметили в полиции страны.

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Взрывы произошли на расстоянии 50 метров друг от друга с интервалом в полчаса.

Ответственности за взрывы пока никто не взял.

Меньше недели назад таиландцы, по официальным данным, поддержали новую конституцию, принятую военными властями страны.