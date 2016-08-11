В курортном городе Хуахин в Таиланде прогремели два взрыва, есть жертвы
23:54, 11 августа 2016Мир
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В Таиланде по меньшей мере один человек погиб, более 10 ранены в результате двух взрывов в курортном городе Хуахин. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.
twitter.com/PDChina
По сообщениям, среди пострадавших есть несколько иностранных туристов, передает Радио Свобода.
Бомбы были заложены в горшки для цветов и приведены в действие посредством мобильных телефонов, отметили в полиции страны.
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Взрывы произошли на расстоянии 50 метров друг от друга с интервалом в полчаса.
Ответственности за взрывы пока никто не взял.
Меньше недели назад таиландцы, по официальным данным, поддержали новую конституцию, принятую военными властями страны.
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